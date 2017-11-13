Объем частных инвестиций в модернизацию системы теплоснабжения Заполярья оценивается в 5,51 млрд рублей

Об этом сообщил заместитель губернатора Евгений Никора в ходе пленарного заседания специализированной выставки-конференции «СевТЭК-2017», проходящей в рамках Мурманской международной деловой недели.

Так, наиболее крупным инвестором Е.Никора назвал предприятие «Управляющая сибирская теплоэнергетическая компания».

Компания стала потенциальным инвестором для модернизации системы теплоснабжения в населенных пунктах Мокрая Кица, Пушной, Шонгуй, Зверосовхоз, селе Ловозеро, городских поселениях Молочный, Кильдинстрой и Мурмаши.

«Управляющая сибирская теплоэнергетическая компания» планирует до конца года представить предложение о заключении концессионного соглашения (...) Финансовый партнер УК «Лидер» подтвердил привлекаемый объем финансирования в объеме до 5 млрд рублей», - отметил Е.Никора.

На завершающей стадии находится проект «Корпорации развития Мурманской области» и «Велл-Трайд» по строительству угольных котельных в населенных пунктах Лейпи и Белое море мощностью 1,16 и 5,8 МВт.

Объем инвестиций оценивается в 100 млн рублей.

«Котельные планируется ввести в эксплуатацию до конца года», - добавил замгубернатора.

Кроме того, в августе следующего года «Мурманская биоэнергетическая компания» планирует ввод в эксплуатацию трех твердотопливных котельных суммарной установленной мощностью 26 МВт за 410 млн рублей в поморском селе Умба.

Котельные будут работать на торфе и, при необходимости, на щепе и угле, сообщает Интерфакс.

Как сообщалось, в рамках VI Мурманской международной деловой недели начала работу выставка-конференция «СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс – 2017».