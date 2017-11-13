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Расшатали и надломили фонарный столб. Очередной случай вандализма произошел в Мурманске

20:1013 ноября 2017Просмотров: 38

Кто поймает хулиганов, которые орудуют в темное время в мурманских парках и скверах? Почти каждый день рабочие обнаруживают новые поломки.

В сквере на Ленинградской вандалы сломали стенд с путеводителем и опору освещения. Сегодня специалисты организации «Мурманские городские парки и скверы» приступают к их восстановлению. Подробнее расскажут наши корреспонденты.

Вместо схемы парка - дырка в раме. Кому и чем не угодила схема, понять сложно. Понравился хулигану и фонарный столб - его как следует раскачали и надломили.

Случаи вандализма в Мурманске явление, к сожалению, нередкое. Иногда вандалов удается остановить бдительным жителям. А вот последствия устраняют уже специалисты.

Александр Накай, директор компании «Мурманские городские парки и скверы»: «У нас на площади у «Арктики» вырвали флагштоки. Где-то сняли, которые не смогли снять – оставили, которые смогли вытащить - вытащили. Побросали их на сами эти деревянные конструкции, а один столб унесли, флагшток унесли - не найти его».

Камеры наблюдения злоумышленников не смущают. Многие случаи фиксируются, но распознавать лица удается не всегда.

Например, на этом видео в объектив камеры наблюдения попали несколько человек. Вероятней всего подростки. Сначала один бесцельно гуляет по скверу на улице Марата, после зачем-то выкидывает в озеро пакет из урны, оставшийся мусор вытряхивает на аллею.

К нему присоединяется еще один персонаж, а за тем и еще один. Уже втроём хулиганы залезают на фонарный столб и снимают плафон, который начинают пинать.

Потом они разбивают еще два фонаря. Всё это происходит в 4 утра, когда на улице нет прохожих.

Ущерб от подобных хулиганств всегда разная. в сквере на Ленинградской - около 15 тысяч рублей.

Виновный пока не пойман, но штраф его поджидает тоже не маленький. На ремонтные работы потребуется не меньше недели.

Евгений Абдулкин, инженер: «Редко такое, что опоры ломают, тут уж прям очень постарались. В основном светильники. Светильники у нас есть всегда на замену, ну, а здесь - внештатная ситуация».

Сотрудники организации «Мурманские городские парки и скверы» просят мурманчан помочь им.
Для этого достаточно позвонить в полицию и сообщить о хулиганах.

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