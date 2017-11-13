С семьей погибшего апатитского мальчика профилактической работы не проводилось

Апатитской прокуратурой выявлено отсутствие профилактической работы уполномоченными органами в отношении семьи погибшего малолетнего ребенка.

Ночью 4 ноября, 21-летний житель Апатитов по месту своего жительства, проявляя недовольство поведением малолетнего ребенка своей супруги, нанес ему несколько ударов руками по голове.

В этот же день ребенок был доставлен в больницу, где ему оказали все необходимые реанимационные мероприятия, однако в результате причиненных травм ребенок скончался. Было возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Апатитов незамедлительно приступила к проведению проверки с целью оценки действий органов системы профилактики (органов опеки и попечительства, органов внутренних дел и других) по надлежащему исполнению должностных обязанностей в отношении семьи малолетнего потерпевшего.

Как выяснилось, ранее в июне этого года мать ребенка привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в связи с оставлением малолетнего ребенка дома одного.

Данное обстоятельство являлось безусловным основанием для постановки семьи ребенка органами профилактики на учет и проведением с семьей индивидуальной профилактической работы.

Вместе с тем, в нарушении положений закона МО МВД России «Апатитский», а также Комиссия по делам несовершеннолетних апатитской администрации семью ребенка на профилактический учет не поставили, работу с ними не проводили.

Ребенка неоднократно впоследствии оставляли дома одного, и в дальнейшем отчим наказывал его за плохое поведение.

Указанной информацией органы профилактики не располагали, какую-либо профилактическую работу с семьей не проводили, что свидетельствует об их пассивной позиции при осуществлении возложенных обязанностей.

Внесены преставления об устранении нарушений законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.