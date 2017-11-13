16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Сегодня Мурманскому арктическому государственному университету исполнилось 78 лет

13:0913 ноября 2017Просмотров: 93

Сегодня Мурманскому арктическому государственному университету исполнилось 78 лет. МАГУ – это первый и старейший вуз на Кольской земле, готовящий кадры для Мурманской области с 1939 года.

Начиная свою долгую историю в качестве Мурманского вечернего Учительского института, вуз менял свой статус пять раз, но неизменно рос и совершенствовался. До войны в институте училось всего 75 человек и работало три отделения: физико-математическое, историко-филологическое и химико-биологическое.

В 2017 году МАГУ - это два института, три факультета, один колледж и два филиала в Кировске и Апатитах. В общей сложности в университете обучается более 4500 студентов.

Труды университета не прошли даром и были высоко отмечены на федеральном уровне – в 2017 году МАГУ был присвоен статус опорного вуза Мурманской области.

Читайте также
23 ноября в телекомпании ТВ-21 пройдет пресс-показ фильма «Каренина и Я»Заполярные конькобежцы завоевали четыре медали на первом этапе Кубка мираВ Мурманской области заболеваемость гриппом находится на низком уровне14 ноября наградят победителей конкурса детского рисунка «Эмблема Арктики»
Вывоз мусора в Кандалакше находится на контроле активистов общественной организацииВ строящемся храме Гаджиево состоялась первая Божественная ЛитургияГлавный судебный пристав Мурманской области выслушает мурманчанЗавтра в Мурманской области ожидается снегВ Мурманске эвакуируют банк из-за угрозы взрываВ Мурманске началась VI Мурманская международная деловая неделя
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс