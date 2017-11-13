Сегодня Мурманскому арктическому государственному университету исполнилось 78 лет. МАГУ – это первый и старейший вуз на Кольской земле, готовящий кадры для Мурманской области с 1939 года.

Начиная свою долгую историю в качестве Мурманского вечернего Учительского института, вуз менял свой статус пять раз, но неизменно рос и совершенствовался. До войны в институте училось всего 75 человек и работало три отделения: физико-математическое, историко-филологическое и химико-биологическое.

В 2017 году МАГУ - это два института, три факультета, один колледж и два филиала в Кировске и Апатитах. В общей сложности в университете обучается более 4500 студентов.

Труды университета не прошли даром и были высоко отмечены на федеральном уровне – в 2017 году МАГУ был присвоен статус опорного вуза Мурманской области.