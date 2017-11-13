Сегодня в Мурманске начала работу выставка-конференция «СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс – 2017»

Сегодня в столице Заполярья открылась VI Мурманская международная деловая неделя.



Программу деловой недели открыла XII специализированная выставка-конференция «СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс – 2017».



Цель выставки-конференции – развитие энергетической инфраструктуры Арктической зоны России, обсуждение и выработка решений по вопросам модернизации систем энергоснабжения, экологической безопасности предприятий, импортозамещения, использования возобновляемых источников энергии и развития малой генерации.



Ключевым вопросом выставки-конференции является ход реализации крупных инвестиционных проектов по модернизации системы теплоснабжения Мурманской области. Предприятия-инвесторы представят реализуемые в регионе проекты, в том числе по строительству котельных на местных видах топлива и в сфере ветроэнергетики.



В рамках выставки-конференции пройдет Региональная инвестиционная энергетическая конференция, где будут рассмотрены вопросы повышения доступности и упрощения технологического присоединения к электросетям ПАО «МРСК Северо-Запада».



На тематических «круглых столах» специалисты обсудят вопросы энергосбережения и малой генерации, сбытовой деятельности снабжающих организаций, оптимизации затрат на энергоресурсы и другие.



На экспозиционной части выставки-конференции ведущие предприятия отрасли продемонстрируют проекты, технологии, достижения, разработки.









