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Сегодня в Мурманске начала работу выставка-конференция «СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс – 2017»

10:0213 ноября 2017Просмотров: 83

Сегодня в столице Заполярья открылась VI Мурманская международная деловая неделя.

Программу деловой недели открыла XII специализированная выставка-конференция «СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс – 2017».

Цель выставки-конференции – развитие энергетической инфраструктуры Арктической зоны России, обсуждение и выработка решений по вопросам модернизации систем энергоснабжения, экологической безопасности предприятий, импортозамещения, использования возобновляемых источников энергии и развития малой генерации.

Ключевым вопросом выставки-конференции является ход реализации крупных инвестиционных проектов по модернизации системы теплоснабжения Мурманской области. Предприятия-инвесторы представят реализуемые в регионе проекты, в том числе по строительству котельных на местных видах топлива и в сфере ветроэнергетики.

В рамках выставки-конференции пройдет Региональная инвестиционная энергетическая конференция, где будут рассмотрены вопросы повышения доступности и упрощения технологического присоединения к электросетям ПАО «МРСК Северо-Запада».

На тематических «круглых столах» специалисты обсудят вопросы энергосбережения и малой генерации, сбытовой деятельности снабжающих организаций, оптимизации затрат на энергоресурсы и другие.

На экспозиционной части выставки-конференции ведущие предприятия отрасли продемонстрируют проекты, технологии, достижения, разработки.




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