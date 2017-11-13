Шампанское подорожает на 15% к Новому году

К Новому году шампанское и игристые вина в России подорожают на 10-15%.

При этом подорожание меньше всего затронет продукцию нижнего ценового сегмента; традиционно в связи с повышенным спросом цены растут примерно на 10%.

Зато в среднем сегменте стоит ждать роста на 15% - это связано с неурожаем в Европе, в частности, во Франции.

Такой же прогноз специалисты дают относительно цен на коньяк и виски.

При этом, по их мнению, подорожание не скажется на спросе, поскольку россияне уже "привыкли к новым реалиям" и возвращаются к прежним вкусовым привычкам, сообщает Интерфакс.

Сейчас минимальная розничная цена на бутылку шампанского составляет 164 рубля.