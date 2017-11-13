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Сотрудники УФСИН России по Мурманской области посетили Норвегию с рабочим визитом

14:3013 ноября 2017Просмотров: 94

В рамках российско-норвежского сотрудничества в пенитенциарной сфере состоялся выезд сотрудников УФСИН России по Мурманской области в Королевство Норвегия.

Основной целью рабочей поездки было участие в международном семинаре по вопросам исполнения наказаний без изоляции от общества.

В частности, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции мурманского УФСИН и представители службы пробации г. Трондхейма обменялись  опытом работы с подучетными лицами,  осуждёнными за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Норвежская сторона подробно рассказала о содержании и методах работы по программе «За трезвое вождение». Этот вопрос весьма актуален для уголовно-исполнительной инспекции Мурманской области, так как число таких осуждённых, состоящих на учёте в УИИ региона, неуклонно растёт и составляет четвёртую часть от числа всех подучётных лиц.

Частично программа уже переведена на русский язык, и сейчас рассматривается перспектива организации обучения сотрудников инспекции УФСИН отдельным направлениям программы, которые возможно применить в работе УИИ.

Также в ходе семинара норвежские представители рассказали о специальной программе в отношении нарокозависимых осужденных, решение о применении которой выносит суд по согласованию с инспекцией.

В свою очередь, сотрудники УИИ поделились с норвежскими коллегами опытом работы с осуждёнными женщинами, имеющими отсрочку исполнения наказания до достижения их детьми возраста 14 лет, сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

В рамках визита состоялась встреча с представителем отделения «Фретекс» Армии Спасения в г. Киркенес. Предметом обсуждения стала перспектива трудоустройства осужденных, состоящих на учёте в УИИ УФСИН, подсобными рабочими в магазин отделения «Фретекс»в г. Мурманске для отбывания наказания в виде обязательных работ.

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