Специалисты Северного флота стали призёрами всеармейских конкурсов

Накануне профессионального праздника – Дня войск РХБЗ начальник службы радиационной, химической и биологической защиты Северного флота капитан 1 ранга Сергей Михайлюк подвёл итоги деятельности подчинённых.

2017 год стал годом коренного перелома в переоснащении частей и подразделений войск РХБЗ Северного флота современными образцами техники РХБ защиты.

В войска поступили новейшие машины РХБ разведки РХМ-6 на базе бронетранспортёра БТР-80, дымовые машины ТДА-3 на шасси Камаза и авторазливочные станции АРС-14КМ, которые могут использоваться также для дымопуска. Получение на вооружение новой техники значительно повысило боевые возможности в решении специальных задач подразделений РХБ защиты Северного флота.

Доля оснащённости отдельных соединений сухопутных и береговых войск современной техникой номенклатуры РХБЗ по ряду показателей составляет 100 процентов, а в остальных частях – не ниже 60 процентов.

В течение зимнего периода обучения на флоте был проведён отборочный этап конкурса по полевой выучке подразделений РХБЗ «Безопасная среда-2017», в котором приняло участие 29 расчётов РХБ защиты (РХБ разведки, специалистов термодымовой аппаратуры) соединений и отдельных частей флота.

По итогам отборочного этапа была сформирована сборная команда в составе военнослужащих отдельной роты РХБЗ Северного флота и специалистов РХБЗ мотострелковой бригады Северного флота, которая достойно выступила на Всеармейском конкурсе "Безопасная среда-2017".

По итогам конкурса в номинации «Лучший расчёт аэрозольного противодействия» среди команд военных округов, видов и родов войск, частей центрального подчинения расчёт отдельной роты РХБЗ флота занял 3-е место.

Также с 14 июля по 10 августа в полевом лагере близ населённого пункта Алакуртти состоялся учебный сбор специалистов РХБ защиты флота. Это был наиболее удобный период для освоения специальности, обмена опытом, особенно для становления личного состава, проходящего службу по призыву. Командный состав приобрел опыт управления группировкой сил РХБ защиты, которую можно создать в мирное время для локализации и ликвидации последствий аварий техногенного характера.

В конце августа 2017 года отдельная рота и подразделения РХБЗ соединений Северного флота приняли участие в специальном учении войск радиационной, химической и биологической защиты, проводимом под руководством начальника войск РХБЗ Вооружённых сил России.

В ходе подготовки появился замысел выполнить нетрадиционный тактический приём, связанный с совместным применением технических средств флота и технических средств войск РХБЗ. Сразу пришли к идее создания импровизированного катера-дымзавесчика. За основу взяли десантный катер, предоставленный соединением десантных кораблей Кольской флотилии. В качестве генератора дыма использовали новейший образец машины войск РХБЗ - ТДА-3 на базе Камаза, предоставленный бригадой морской пехоты.

Выбор в пользу ТДА-3 был сделан потому, что эта дымовая машина технически исполнена так, что может ставить приподнятую завесу, не заволакивая дымом сам катер, что даёт плавсредству возможность безопасно маневрировать на рейде.

15 августа 2017 года в губе Грязная состоялось первое испытание данного тандема. Оно показало исключительную эффективность постановки морского рубежа дымовой завесы.

В период проведения учений сил Северного флота в сентябре были отработаны задачи аэрозольной маскировки главной базы – Североморска, гарнизонов Полярный, Гаджиево, Заозёрск и Видяево. Выполнено большое количество вводных, связанных с условным ухудшением радиационной и химической обстановки в зоне ответственности флота. Специалистами войск РХБ защиты проведены работы по учебной дегазации и дезактивации местности, вооружения и военной техники.