Тушки мертвых голубей и горы птичьего помета на чердаке

К нам в редакцию обратились жители домов на улице Сомова в Мурманске. Они опасаются, как бы эта зараза не проникла сверху через потолок в их квартиры. Мария Фрейман забралась на чердак и посмотрела все собственными глазами.

Прогулка под облаками, что может быть романтичнее? Однако Максим Рыбаков спешит разочаровать: сейчас будет не мило, а жутко.

Тушки мёртвых голубей повсюду. Чердак дома на улице Сомова, 5, похож на огромный могильник - потенциальный очаг инфекционного заболевания орнитоза!

Жительница: «Здесь не килограммы, здесь десятки и сотни кило птичьего помёта! Как такое может быть? И дыра во всё небо. Там ещё состояние кровли, если посмотрите, как будто метеорит пробил».

За 60 лет крышу не ремонтировали. Шифер прохудился, листы не оцинкованного железа превратились в труху.

Максим Рыбаков: «Госжилинспекция уже с контрольными явками приезжали, всё это фотографировали, оформили предписание. В УК всё знают, но действий никаких. Что хочется сказать, стабильность, да».

Любая влага с крыши тут же попадает в квартиры. Из-за этого Татьяна Феропонтова борется с УК «Наш дом». В её квартире жить опасно.

Татьяна Феропонтова: «В 2009 году начали сбивать снег и пробили мне фасадную сторону комнаты, и вот до сих пор я с ними воюю».

Помимо прочих бед, дом захватили полчища комаров!

Насекомые хозяйничают на всех этажах. Жильцы открывают окна в надежде заморозить кровопийц, но пока не получается. Многое в этом доме они делают сами и за собственный счёт. А на Сомово, 7, что в ведомстве всё той же управляющей компании, на потолке сочные разводы, а стены трещат по швам.

Коммунальщики кормят жильцов завтраками. Но ничего не делают. Татьяна Константиновна, Максим Рыбаков, Вера Феропонтова и ещё сотни северян готовы бороться за родные стены до конца.

За разъяснениями по поводу мертвых птиц, помета на чердаке и протечек кровли в доме по улице профессора Сомова 5, мы обратились в управляющую компанию «Наш Дом». Там нас заверили, что ситуацию держат на контроле, а всем коммунальным ужасам есть решение, правда претворить в жизнь его не так просто и легко, как кажется.

Гайдар Мачулин, представитель управляющей компании «Наш дом»: «Крыша убрана уже, мы убираем ее по графику не менее одного раза в год, чердак убираем от потустороннего мусора, но тоже жильцы нам помогают его собирать, открывают люки и складывают там ненужные им вещи. На данный момент чердак убран».

Тариф по оплате содержания и ремонта дома не менялся с 2013 года, на эти деньги, уверяют представители управляющей компании, едва можно вывезти мусор, убрать территорию и подъезды.

Долг у дома по улице Сомова 5 - более 1,5 миллионов рублей. И добиться денег от жильцов не могут даже судебные приставы.

А этой суммы вполне хватило бы на ремонт всех подъездов и замену инженерных сетей на пластик, что избавило бы жильцов от проблем лет на 40.

Что касается протечек кровли и бедственного положения жильцов верхних этажей. Здесь ситуация почти неразрешимая.

Гайдар Мачулин, представитель управляющей компании «Наш дом»: «Дом на улице Сомова, 5 -1958 года постройки, на следующий год будет 60 лет. Эту кровлю надо ремонтировать капитально. Два года назад, три года назад, наши юристы выбили через суд ремонт соседних двух домов на улице Сомова, 7 и улице Полярные Зори, 24. Но нам помогли собственники этих двух домов, верхних этажей. Практически стопроцентно были собраны документы нужные для суда. Этот дом нам не помог, в смысле, собственники».

Для того чтобы добиться результата людям самим всерьез придется побороться за родные стены, чтобы попасть в краткосрочную программу фонда капитального ремонта, а это - непросто.

Выполнение столь масштабного ремонта вне полномочий управляющей компании.