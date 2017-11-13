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В Апатитах директор стройфирмы не выплатил сотрудникам около 250 тысяч рублей

10:3813 ноября 2017Просмотров: 92

В городе Апатиты в отношении директора компании возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту полной невыплаты заработной платы при увольнении 9 работников общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий.

По версии следствия, с 9 июня до 25 августа из стройфирмы в Апатитах уволились 9 сотрудников, с которыми работодатель был обязан рассчитаться и выплатить все причитающиеся им суммы в день увольнения.

Однако, с момента увольнения и до 27 октября, то есть свыше двух месяцев, руководство предприятия, имея реальную возможность, указанные выплаты не производило, перечисляя деньги на другие цели, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Сумма задолженности по заработной плате составила более 248 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела, направленное на установление всех обстоятельств и принятие мер к погашению задолженности, продолжается.

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