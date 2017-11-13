В Мончегорске прошел турнир КВНН

Искрометный юмор, шутки на тему экологии и производства, несмолкающие аплодисменты восторженных болельщиков… Впервые за 15-летнюю историю клуба турнир КВНН принимал Мончегорск.

На сцене Городского центра культуры выступали шесть команд «Норникеля»: «ТАНК» (Заполярный филиал), «TABOOлька» (Заполярная строительная компания), «Чай, Кола, потанцуем» (Кольская ГМК), «Сочная» (санаторий «Заполярье»), «ГОловняк» (главный офис компании), «Акватория» (Заполярный транспортный филиал), сообщает kn51.ru.

В программе три конкурса: визитка «Экологический выход», разминка, где веселые и находчивые отвечали на всевозможные вопросы и видеоконкурс «Эко Клипс». Приставка эко в названиях не случайна, ведь основная тема турнира - экология.

Ведущим состязания стал капитан команды КВН Высшей лиги «Сборная Мурманска» Герман Иванов. Выступления команд оценивали начальник управления корпоративных мероприятий департамента социальной политики «Норникеля» Ирина Заболотная, заместитель директора Мурманского транспортного филиала «Норникеля» Александр Исаев, режиссер Городского центра культуры Юлия Победимская и звезда команды КВН «Сборная Пятигорска», участница шоу ComedyWoman Елена Борщёва, председатель жюри - глава Мончегорска Дмитрий Староверов.

КВНщики «Норникеля» шутили, пели, танцевали и делали это по большей части мастерски. Неудивительно, что при подведении итогов разница в количестве баллов - минимальная.

А итоги турнира КВНН следующие. Первое место заняла команда Заполярного филиала «ТАНК», на втором – команда Кольской ГМК «Чай, Rола, потанцуем», замкнула тройку призеров команда санатория «Заполярье» «Сочная». Трем остальным командам вручили награды за волю к победе.

Лучшими актерами турнира жюри признало Алексея Белозерова («ГОловняк») и Николая Шишкина («Сочная). В номинации «Лучшая актриса» награды вручили Юлии Сухоруковой («Акватория») и Елене Кузнецовой («TABOOлька»). В номинации «Лучший номер» победила «Акватория», «Лучшая шутка» - команда («TABOOлька»).







Фото сайта kn51.ru