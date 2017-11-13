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В Мончегорске прошел юбилейный корпоративный турнир клуба «Веселый «Норильский Никель»

20:0613 ноября 2017Просмотров: 38

«Крупное производство - это вам не хиханьки-хаханьки…» Или нет? На профессиональные темы в Мончегорске шутили работники «Норникеля». В выходные в городе металлургов прошел корпоративный турнир клуба веселый «Норильский Никель» - КВNN. С подробностями - Владимир Школьников и Виталий Попков. 

Корпоративные игры КВНН - добрая традиция «Норникеля», которая насчитывает уже 15 лет. Работники компании из разных уголков России съезжаются на несколько дней в один город, чтобы хорошенько развеселить зрителей. Раньше игры проводились в Норильске и Сочи. Теперь впервые - в Мончегорске.

Анастасия Перфильева, директор департамента персонала Кольской ГМК: «Ажиотаж к мероприятию невероятный! Билеты разошлись все еще две недели назад. То есть, люди ждут. В первый раз на Кольской земле проводится этот КВНН. Тем более, ему 15 лет. Это символично, что он проводится в год 80-летия Мончегорска».

От телевизионного КВН корпоративный турнир отличает узкая тематика. В этом году тема - экология. Ну и юмор часто бывает профессиональный.

Ирина Заболотная, начальник управления корпоративных мероприятий «Норникеля»: «Мы шутим о своём, и это очень сложно. Потому что кто понимает, что такое «табулька»? Кто понимает, что такое «саб»? И что такое «норильский интернет», как он работает? Это то, что понятно всем работникам компании, а сказать об этом с юмором вдвойне приятно».  

Вот к представлению готовится команда из Сочи. Они - аниматоры в санатории «Заполярье», где отдыхают работники «Норникеля». Микаэль Барыш родом из Турции, живет в Сочи. Но почти каждый год приезжает на турнир КВНН за Полярный круг. Был в Норильске. В Мончегорске впервые.

Микаэль Барыш, участник команды «Сочная» (санаторий «Заполярье»): «У нас корпоративная игра. Поэтому почти все друг друга знают. И начальники обо всем этом знают. Поэтому каждый год мы участвуем в турнире. Нам нравится».

КВННщики рады приезжать на турниры, потому что здесь они могут познакомиться с коллегами и завести друзей из разных городов России.

Алексей Белозер, участник команды «Головняк» (Главный офис ПАО «ГМК «Норильский никель»): «Это повышает коммуникацию, это повышает какое-то чувство командообразования между ребятами, и это им идет исключительно на пользу. Ребята знакомятся, общаются, и им проще в дальнейшем общаться друг с другом, решать какие-то повседневные вопросы и задачи».

Юлия Сухорукова, участница команды «Акватория» (Заполярный транспортный филиал «Норникеля»): «Это обмен опытом, и мы рады видеть их всегда, то мы встречаемся в Норильске, то теперь в первый раз в Мончегорске. Мы очень счастливы видеть всех».  
Команда Кольской ГМК не в первый раз участвует в турнире, но впервые они - принимающая сторона. А значит, и ответственность высокая.

Андрей Коржобин, участник команды «Чай, Кола, потанцуем» (Кольская ГМК): «Мы старались, мы репетировали, мы не то, что репетировали, мы пахали, если можно так сказать! Пытались шутки писать, и пытались шутить для нашего зрителя, для местных, которые нас любя. Это наши семьи, наши дети. Они придут за нас болеть».

Почти все в зале - жители Мончегорска. Тем не менее, болеют тут не только за команду земляков.

Александр Ерёмин, зритель: «Я из Мончегорска. Но я сам в КВНН играл, ездил в Норильск, так что там все ребята мне хорошо знакомы, будем за них болеть. Сегодня мы как зрители».

Роман и Вера Киримовы, зрители: «Болеем! Я - за Сочи! - Я за Сочи тоже! - А почему именно за эту команду? - А мы отдыхаем в Сочи, в «Заполярье»! Поэтому аниматоры, они нам как родные уже!».

В игре три раунда. Первый, приветствие, по традиции, в свободном стиле. Команды идут на уловки, взаимодействуют с публикой, шутят над судьями. Команда Мончегорска, например, вывела на сцену мэра города.

В жюри, в числе прочих - Елена Борщева - известная КВН-щица и участница шоу «Comedy Woman».

Елена Борщева, судья турнира КВNN, участница шоу «Comedy Woman»: «Видно, что команды сыграны, что они играют не один год, что они все работают профессионально с микрофонами на сцене. Это очень порадовало, действительно смотрелось как профессиональный КВН».

По итогам трех конкурсов определились победители. Третье место досталось команде из Сочи, второе получили хозяева турнира - команда Кольской ГМК, а победителем стали юмористы из Норильска - команда «ТАНК»

Айя Макунина, Наталья Лось, участницы команды «ТАНК» (Заполярный филиал «Норникеля»): «Мы выиграли, мы стали чемпионами! Это просто здорово, почему бы не порадоваться. Очень крутая игра, очень интересная! Мы, на самом деле, в шоке еще немножко. Мы не ожидали. Очень рады, конечно, победе и тому, что играли с такими сильными командами. Все команды сильные, классные, достойные, но мы оказались сегодня лучше всех!».

Николай Шишкин, участник команды «Сочная» (Санаторий «Заполярье»): «Эта атмосфера КВНа, она заряжает, заставляет работать лучше. Ты сразу понимаешь, ради каких людей ты работаешь».

Оценили шутки и зрители. По их словам, юмор ничуть не хуже Высшей лиги КВН, а где-то даже и лучше.

Елена Литвиненко, зрительница: «Все здорово, все понравилось, все супер! Ну, конечно же, моя мончегорская команда лучше всех».

Олег Поковцев, зритель: «Все команды были хороши.  Все, без исключения».

Арина Борзенко, зрительница: «Было весело.  Много шуток интересных, которые по теме были».

Так и завершился 15-ый юбилейный корпоративный турнир клуба «Веселый «Норильский Никель». Он собрал больше 600 зрителей, которые активно поддерживали выступления веселых и находчивых.

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