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В Мурманске началась VI Мурманская международная деловая неделя

12:5213 ноября 2017Просмотров: 88

Программу VI Мурманской международной деловой недели открыла XII специализированная выставка-конференция «Северный топливно-энергетический комплекс».

Энергия – фундамент любого развития.

В суровых условиях Арктики этот принцип проявляется наиболее ярко, здесь энергия – это жизнь. Поэтому правительство Мурманской области уделяет энергетической отрасли ключевое внимание – как в ходе реализации крупных инвестпроектов в регионе, так в контексте развития Арктической зоны России, заявила губернатор Марина Ковтун на открытии «СевТЭК-2017».

Особо глава региона отметила прикладной характер выставки-конференции. Так, её ключевым вопросом является ход реализации крупных инвестиционных проектов по модернизации системы теплоснабжения Мурманской области.

Предприятия-инвесторы представят реализуемые в регионе проекты, в том числе по строительству котельных на местных видах топлива и в сфере ветроэнергетики. В рамках выставки-конференции пройдет Региональная инвестиционная энергетическая конференция, где будут рассмотрены вопросы повышения доступности и упрощения технологического присоединения к электросетям предприятия «МРСК Северо-Запада», сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Присоединение к сетям – один из важнейших факторов инвестиционной привлекательности территорий. Оцениваются сроки, стоимость и количество процедур, необходимых для фактического присоединения к электрической сети. Достижение высокого уровня этого показателя требует непосредственного участия всех вовлеченных в процесс присоединения сторон. Именно такие возможности площадка СевТЭКа предоставляет», – подчеркнула Марина Ковтун.

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