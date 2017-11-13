В Мурманске открылась Международная деловая неделя

В Мурманске сегодня открылась 12 специализированная выставка-конференция «Северный топливно-энергетический комплекс». Мероприятие дало старт Международной деловой недели.



Энергия - фундамент жизни и развития. Как сделать эту отрасль привлекательной для инвесторов - одна из тем выставки-конференции. Предприятия представили реализуемые в регионе проекты, в том числе по строительству котельных на местных видах топлива.



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Конечно, сегодня вопросы в корне отличаются от тех вопросов, которые мы рассматривали два, три года назад. Сегодня вопросы энергоэффективности - на первом месте. Достаточно сказать, что гарантирующий поставщик «КолАтомЭнергоСбыт» инициировали «круглый стол» с повесткой «Как сэкономить электроэнергию?». Они, по идее, должны быть заинтересованы в том, чтобы люди больше потребляли, однако, они взяли на себя вот такую роль».



Три с половиной тысячи участников из 18 субъектов России и 13 зарубежных стран. На выставке-конференции, открывшей деловую неделю, поставщики электроэнергии и потребители обсуждали вопросы взаимодействия.



Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «И, конечно, мы будем обсуждать комплексный инвестиционный план с партнёрами, которые работают уже у нас. Что им мешает, что нам надо докрутить, довертеть, чтобы инвесторы у нас чувствовали себя комфортно».



Программа 6-ой Мурманской международной деловой недели - насыщенная, за 5 дней состоится более 20 мероприятий.