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В Мурманске управляющие компании устраняют выявленные Госжилинспекцией недостатки

09:3613 ноября 2017Просмотров: 24

Государственные жилищные инспекторы Мурманской области провели 18 выездных проверок исполнения требований ранее выданных предписаний.

По требованию инспекции управляющей организацией «МУЖСК» восстановлена работоспособность кнопки лифта в доме 12 по ул. Зои Космодемьянской, выполнен ремонт кровли в доме 17/1 по ул. Ломоносова и восстановлена нормативная температура горячей воды в точке водоразбора в жилом помещении дома 35/1 по ул. Героев Рыбачьего в Мурманске.

Управляющей организацией «Наш дом» восстановлена верхняя часть мусоропровода дома 71 по пр. Героев-североморцев.

ТСЖ «Полярная звезда» и УК «Заполярный город» представили в инспекцию заключения о результатах технического диагностирования внутридомового газового оборудования домов 13 и 15 по ул. Гвардейская и дома 20 по ул. Коммуны в Мурманске, оборудование допущено к дальнейшей эксплуатации.

УК «Наш общий дом» выполнило требования предписания отбить отслоившийся штукатурный слой фасада дома 24/26 по ул. Сафонова в Мурманске и установить сигнальные ленты.

Специалисты инспекции повели выездную проверку в отношении управляющей организации УК «Заполярный город» и предприятие «ЖЭК» - необходимо было восстановить нормативное давление холодной воды в точке водоразбора в жилом помещении дома 11/2 по ул. Коминтерна и дома 19 по ул. С. Перовской в Мурманске, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По результатам контрольных измерений качество предоставления коммунальной услуги восстановлено и соответствует нормативным требованием.

Управляющей организацией «МГК» восстановлен равномерный прогрев приборов отопления в жилых помещениях дома 8 по ул. Пономарева в Мурманске.

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