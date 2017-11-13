В Мурманске управляющие компании устраняют выявленные Госжилинспекцией недостатки

Государственные жилищные инспекторы Мурманской области провели 18 выездных проверок исполнения требований ранее выданных предписаний.

По требованию инспекции управляющей организацией «МУЖСК» восстановлена работоспособность кнопки лифта в доме 12 по ул. Зои Космодемьянской, выполнен ремонт кровли в доме 17/1 по ул. Ломоносова и восстановлена нормативная температура горячей воды в точке водоразбора в жилом помещении дома 35/1 по ул. Героев Рыбачьего в Мурманске.

Управляющей организацией «Наш дом» восстановлена верхняя часть мусоропровода дома 71 по пр. Героев-североморцев.

ТСЖ «Полярная звезда» и УК «Заполярный город» представили в инспекцию заключения о результатах технического диагностирования внутридомового газового оборудования домов 13 и 15 по ул. Гвардейская и дома 20 по ул. Коммуны в Мурманске, оборудование допущено к дальнейшей эксплуатации.

УК «Наш общий дом» выполнило требования предписания отбить отслоившийся штукатурный слой фасада дома 24/26 по ул. Сафонова в Мурманске и установить сигнальные ленты.

Специалисты инспекции повели выездную проверку в отношении управляющей организации УК «Заполярный город» и предприятие «ЖЭК» - необходимо было восстановить нормативное давление холодной воды в точке водоразбора в жилом помещении дома 11/2 по ул. Коминтерна и дома 19 по ул. С. Перовской в Мурманске, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По результатам контрольных измерений качество предоставления коммунальной услуги восстановлено и соответствует нормативным требованием.

Управляющей организацией «МГК» восстановлен равномерный прогрев приборов отопления в жилых помещениях дома 8 по ул. Пономарева в Мурманске.