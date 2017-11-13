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В мурманский торговый порт прибыла новая тяжеловесная техника

11:4313 ноября 2017Просмотров: 111

Вилочный погрузчик и контейнерный перегружатель (ричстакер) «Kalmar» в Мурманск из Архангельска доставило судно «STK 1005».

Вес машин составляет соответственно 40 и 72 тонны. Поэтому их выгрузка из трюмов представляла собой сложную технологическую операцию, для которой требуются специальные грузозахватные приспособления, мощное крановое оборудование и высокая квалификация персонала.

Мурманские портовики справились с задачей в кратчайшие сроки. При помощи спаренной работы двух портальных кранов «Кондор» многотонные погрузчики благополучно переместились с борта судна на причал порта.

За период с июня этого года на территории Мурманского морского торгового порта произведена выгрузка уже более 20 единиц большегрузной техники и около трех десятков жилых модулей общим весом свыше 500 тонн, сообщает пресс-служба «ММТП».

Таким образом, мощности Мурманского морского торгового порта становятся одним из ключевых элементов эффективного логистического сервиса по перевалке крупногабаритных и тяжеловесных грузов, в том числе для реализации новых арктических проектов.

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