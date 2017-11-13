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В Мурманской области растет интерес к картам «Мир»

10:1813 ноября 2017Просмотров: 78

По итогам девяти месяцев 2017 года в Мурманской области было выпущено более 148,8 тыс. карт национальной платежной системы «Мир». Это позволило данной системе практически с нуля, за январь-сентябрь текущего года, занять более 9% соответствующего рынка, потеснив традиционных лидеров.

При этом национальная платежная система «Мир» продолжает сохранять высокий потенциал к дальнейшему росту (в том числе в рамках кобейджинговых проектов с UnionPay и JCB).

В Мурманской области за девять месяцев 2017 года держателями карт «Мир» совершено  почти 900 тыс. операций по оплате товаров и услуг, из них только в сентябре – около 350 тыс. Это свидетельствует о том, что карта «Мир» становится популярной у северян.

Средний чек в POS-терминалах с начала года также увеличился: если в январе 2017 года жители региона по карте тратили в среднем 250 рублей на одну покупку, то в сентябре – уже 600 рублей.


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