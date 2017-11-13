В строящемся храме Гаджиево состоялась первая Божественная Литургия

В Гаджиево состоялось историческое событие, которого все православные христиане города ждали долгих 15 лет.

Епископ Североморский и Умбский Митрофан возглавил первую Божественную Литургию в строящемся храме св. апостола Андрея Первозванного и совершил чин освящения колоколов.

Об этом сообщает официальный сайт Североморской епархии.

Первая Божественная Литургия вдохнула жизнь в стены нового храма. Но до того дня, когда в новом храме начнутся регулярные Богослужения еще должно пройти время.

Фото: официальный сайт Североморской епархии