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В строящемся храме Гаджиево состоялась первая Божественная Литургия

13:2013 ноября 2017Просмотров: 59

В Гаджиево состоялось историческое событие, которого все православные христиане города ждали долгих 15 лет.

Епископ Североморский и Умбский Митрофан возглавил первую Божественную Литургию в строящемся храме св. апостола Андрея Первозванного и совершил чин освящения колоколов.

Об этом сообщает официальный сайт Североморской епархии.

Первая Божественная Литургия вдохнула жизнь в стены нового храма. Но до того дня, когда в новом храме начнутся регулярные Богослужения еще должно пройти время.

Фото: официальный сайт Североморской епархии

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