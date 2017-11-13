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В телекомпании ТВ-21 пройдет пресс-показ фильма «Каренина и Я»

14:1513 ноября 2017Просмотров: 107

X международный кинофестиваль «Северный Характер» пройдет в Мурманске с 23 по 25 ноября. Фильмом-открытием станет кинолента «Каренина и Я», снятая итальянским режиссером Томмазо Моттолой с норвежской актрисой Гёриль Маусет в главной роли.

Премьера фильма состоится в кинотеатре «Мурманск» 23 ноября в 18.30.

Организаторы фестиваля предлагают представителям СМИ уникальную возможность посмотреть киноленту 15 ноября в 18.00 в телекомпании ТВ-21.

23 ноября в 10.40 после церемонии открытия кинофестиваля состоится пресс-конференция, на которой можно будет задать вопросы режиссеру Томмазо Мотоллой и актрисе Гёриль Маусет.

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