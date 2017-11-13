Вывоз мусора в Кандалакше находится на контроле активистов общественной организации

К активистам Общероссийского народного фронта в Мурманской области обратились жители Кандалакши с жалобой на то, что город с населением более 30 тысяч человек буквально зарастает мусором.

По их словам, такая ситуация складывается уже не в первый раз. Согласно договорам, заключенным управляющими организациями и ТСЖ с перерабатывающей компанией, мусор должен вывозиться ежедневно, но на деле этого не происходит.

Один из таких примеров – территория в районе дома №131 по улице Набережной.

Как рассказали общественникам жители близлежащих домов, когда-то здесь был установлен подземный накопитель. После того, как он сгорел, на площадке появились два контейнера старого образца, но на прошлой неделе и они куда-то исчезли, а мусор горожане по привычке выбрасывают сюда же, только теперь прямо на землю.

Похожая ситуация и на улице Пронина: накопителя давно нет, а отходы продолжают складироваться.

Еще один пример – улица Аэронавтов: в непосредственной близости от школы № 10 находится огромная куча мусора, ученики и прохожие не раз замечали здесь крыс. В перерабатывающей компании прокомментировали: площадки не убирались из-за поломки грузовика, предназначенного для этих целей. Но такое объяснение не устроило ни горожан, ни общественников.

Со слов подрядчика, второй специализированный транспорт работает в усиленном режиме, но справиться самостоятельно с такими объемами он не может. Однако это не единственный камень преткновения. Компания периодически приостанавливает вывоз мусора из-за того, что управляющие организации не в полном объеме, а порой даже и вовсе не оплачивают выставленные счета за услуги. Прокуратура подобные действия не одобряет: если обращения по факту невывоза мусора продолжат поступать, надзорный орган намерен принять административные меры в отношении нарушителя, сообщает пресс-служба ОНФ.

Активисты ОНФ обратились к городским властям и держат ситуацию под своим контролем.