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Юнармейцы из Полярного победили в IX всероссийской военно-спортивной игре «Кадеты Отечества»

09:4313 ноября 2017Просмотров: 134

В Москве завершились состязания IX Всероссийской военно-спортивной игры «Кадеты Отечества». В игре приняли участие 23 команды из различных регионов России. 

Мурманскую область представили юнармейцы 8-9 классов из гимназии города Полярного.

Качественную подготовку к игре команды обеспечили заместитель директора по воспитательной работе Алла Краснопеева, педагог-организатор Мария Сарбаева и инструктор по физической подготовке в/ч 10544 Игорь Пугачевский.

На различных этапах игры команда юнармейцев была одной из лучших.

Ребята завоевали 1 место в смотре-конкурсе «Прохождение торжественным маршем» (старшая возрастная группа среди команд-школ с кадетскими классами), в номинации «Строевая подготовка» и смотре-конкурсе «Строевая песня».

2 место у наших земляков в общекомандном зачёте в спортивных соревнованиях, а также в номинациях «Встречная эстафета» и «Бег в составе подразделения».

Также ребята заняли 3 место в номинации «Подтягивание на перекладине».

Награждение победителей и призёров игры прошло в спецчасти президентского полка Комендатуры Московского Кремля в посёлке Алабино, где гимназистам вручили почётную грамоту «За высокий уровень подготовки и активное участие в IX

Всероссийской военно-спортивной игре «Кадеты Отечества».

После всех состязаний гимназистов ждала насыщенная культурно-познавательная программа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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