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Заполярные конькобежцы завоевали четыре медали на первом этапе Кубка мира

14:0013 ноября 2017Просмотров: 37

На первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2017/2018, который проходил с 10 по 12 ноября на катке Тиалф (Херенвен, Нидерланды), наши конькобежцы принесли в копилку Мурманской области сразу 4 медали.

Забеги проводились на дистанциях 500, 1000, 1500 метров, командной гонке, командном спринте, масс-старте, а также на 3000 метров у женщин и 5000 метров у мужчин.

По итогам соревнований трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников одержал победу на дистанции 1000 м с результатом 1 минута 7,97 секунды. Бронзовый призёр чемпионата России, бронзовый призёр XXVI Зимней Универсиады Ангелина Голикова заняла 3 место на дистанции 500 м со временем в 37,67 секунды.

Женская сборная, в состав которой входит Ангелина Голикова, выиграла золото в командном спринте и установила новый мировой рекорд в 1 минуту 26,62 секунды. Мужская сборная (с участием Руслана Мурашова) в командном спринте выиграла бронзу с результатом 1 минута 20,94 секунды, уступив первые два места Канаде и Норвегии.

«Поздравляем наших спортсменов с победами и достижениями такого высокого уровня! Молодцы! Так держать!» – написала в своем твиттере губернатор Мурманской области Марина Ковтун. 

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