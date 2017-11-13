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Завтра в Мурманской области ожидается снег

13:0513 ноября 2017Просмотров: 89

Облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха от 0 до -5° в течение суток. Гололедица.

Прогноз погоды на 14 ноября по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-2..-4

0..-2

небольшой снег

  без осадков

Умба

-2..-4

 -1..-3

небольшой снег

небольшой снег

Полярные Зори

-2..-4

-1..-3

небольшой снег

небольшой снег

Апатиты

-3..-5

0..-2

небольшой снег

небольшой снег

Кировск

-3..-5

-1..-3

небольшой снег

небольшой снег

Ковдор

-2..-4

-1..-3

небольшой снег

небольшой снег

Мончегорск

-2..-4

-1..-3

небольшой снег

небольшой снег

Ловозеро

-3..-5

-2..-4

небольшой снег

небольшой снег

Оленегорск

-1..-3

-1..-3

небольшой снег

небольшой снег

Никель

-1..-3

-1..-3

снег

небольшой снег

Заполярный

0..-2

0..-2

снег

небольшой снег

Североморск

0..-2

0..-2

снег

небольшой снег

Мурманск

0..-2

0..-2

снег

небольшой снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 14 ноября

Температура воздуха

утром  0..-2

днем 0..-2

вечером 0..-2

Осадки

снег

небольшой снег

небольшой снег
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