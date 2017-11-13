Завтра в Мурманской области ожидается снег

Облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха от 0 до -5° в течение суток. Гололедица.

Прогноз погоды на 14 ноября по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -2..-4 0..-2 небольшой снег без осадков Умба -2..-4 -1..-3 небольшой снег небольшой снег Полярные Зори -2..-4 -1..-3 небольшой снег небольшой снег Апатиты -3..-5 0..-2 небольшой снег небольшой снег Кировск -3..-5 -1..-3 небольшой снег небольшой снег Ковдор -2..-4 -1..-3 небольшой снег небольшой снег Мончегорск -2..-4 -1..-3 небольшой снег небольшой снег Ловозеро -3..-5 -2..-4 небольшой снег небольшой снег Оленегорск -1..-3 -1..-3 небольшой снег небольшой снег Никель -1..-3 -1..-3 снег небольшой снег Заполярный 0..-2 0..-2 снег небольшой снег Североморск 0..-2 0..-2 снег небольшой снег Мурманск 0..-2 0..-2 снег небольшой снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 14 ноября