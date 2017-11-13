Завтра в Никеле откроется передвижная выставка краеведческого музея, посвященная 100-летию Мурманска

14 ноября в 15:00 в Историко-краеведческом музее Печенгского района (п. Никель, ул. Печенгская, 1а) начнет работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурманск. 100 лет».

На выставке будут представлены информационные планшеты, рассказывающие вековую историю Мурманска.

Посетители увидят фотографии и документы, свидетельствующие об основании города, его развитии в довоенное время, о тяжелом периоде Великой Отечественной войны, о восстановлении города в послевоенный период.

Официальной датой основания города считается 4 октября 1916 года, когда состоялась торжественная церемония закладки плиты в основание храма святого Николая Мирликийского – покровителя России и защитника мореплавателей.

В 1920 годы город был деревянный, застраивался стихийно, в основном домами барачного тип, а в 1930 годы Мурманск стал областным центром, появились первые жилые каменные дома, школы, больницы, кинотеатры, дом культуры.

В годы Великой Отечественной войны Мурманск подвергался сильнейшим бомбардировкам, пострадали практически все здания и сооружения.

В конце 1940 и в 1950 годы Мурманск был быстро восстановлен, приобрел новый облик.

1960-1970 годы ознаменовались бурным экономическим ростом и большим притоком населения.

В этот период начался бум типового жилищного строительства, продлившийся до конца 1980 годов, когда в считанные месяцы появлялись новые микрорайоны.

Сегодня Мурманск по-прежнему является самым большим городом за Полярным кругом, продолжает развиваться, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выставка будет работать до 10 декабря.