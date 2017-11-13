16+
:
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Завтра в Никеле откроется передвижная выставка краеведческого музея, посвященная 100-летию Мурманска

15:0513 ноября 2017Просмотров: 56

14 ноября в 15:00 в Историко-краеведческом музее Печенгского района (п. Никель, ул. Печенгская, 1а) начнет работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурманск. 100 лет».

На выставке будут представлены информационные планшеты, рассказывающие вековую историю Мурманска.

Посетители увидят фотографии и документы, свидетельствующие об основании города, его развитии в довоенное время, о тяжелом периоде Великой Отечественной войны, о восстановлении города в послевоенный период.

Официальной датой основания города считается 4 октября 1916 года, когда состоялась торжественная церемония закладки плиты в основание храма святого Николая Мирликийского – покровителя России и защитника мореплавателей.

В 1920 годы город был деревянный, застраивался стихийно, в основном домами барачного тип, а в 1930 годы Мурманск стал областным центром, появились первые жилые каменные дома, школы, больницы, кинотеатры, дом культуры.

В годы Великой Отечественной войны Мурманск подвергался сильнейшим бомбардировкам, пострадали практически все здания и сооружения.

В конце 1940 и в 1950 годы Мурманск был быстро восстановлен, приобрел новый облик.

1960-1970 годы ознаменовались бурным экономическим ростом и большим притоком населения.

В этот период начался бум типового жилищного строительства, продлившийся до конца 1980 годов, когда в считанные месяцы появлялись новые микрорайоны.

Сегодня Мурманск по-прежнему является самым большим городом за Полярным кругом, продолжает развиваться, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выставка будет работать до 10 декабря.

Читайте также
Мурманским пенсионерам рассказали о наиболее распространенных способах мошенничестваНа день рождения Деда Мороза в Великий Устюг соберутся сказочные персонажиСпециалисты Северного флота стали призёрами всеармейских конкурсовДвое северян похитили со склада 287 алюминиевых поддонов
Мурманская область вышла на шестое место в рейтинге энергоэффективности регионов РоссииСотрудники УФСИН России по Мурманской области посетили Норвегию с рабочим визитомВ телекомпании ТВ-21 пройдет пресс-показ фильма «Каренина и Я»Заполярные конькобежцы завоевали четыре медали на первом этапе Кубка мираВ Мурманской области заболеваемость гриппом находится на низком уровне14 ноября наградят победителей конкурса детского рисунка «Эмблема Арктики»
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс