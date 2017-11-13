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Житель Мончегорска ударил сотрудника Росгвардии кулаком в грудь

10:1413 ноября 2017Просмотров: 167

Следователями возбуждено уголовное дело в отношении жителя Мончегорска. Он подозревается в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Ночью 28 октября, злоумышленник, недовольный задержанием своего знакомого и намерениями сотрудников Росгвардии доставить последнего в отдел полиции для проведения проверочных мероприятий, схватил правоохранителя за форменную куртку и нанес ему один удар кулаком в грудь.

Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Расследование уголовного дела продолжается.

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