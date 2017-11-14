100 минусов. Жители дома на Зеленой оценили работу своей управляющей компании

Жители дома на улице Зеленой в Мурманске не довольны работой своей управляющей компании. Специалисты городской администрации сегодня провели рейд и проверили, действительно ли если нарушения. Оценили работу коммунальщиков и журналисты ТВ-21 - Сергей Неверович и Сергей Расюк.

Двор 47 дома на улице Зеленой в Мурманске. Сегодня сотрудники администрации пришли сюда проверить, устранила ли управляющая компания нарушения. 31 октября, мусорка здесь выглядела вот так.



Сергей Тарасенко, заместитель начальника отдела администрации Первомайского округа Мурманска: «Проведена проверка специалистами управления. Были выявлены факты нарушения требований правил благоустройства. По факту по данному были составлены материалы и направлены в отдел по контролю за исполнением административного законодательства, для того что бы привлекли виновное лицо к административной ответственности».



Сейчас мусора вокруг контейнеров нет. Нарушения коммунальщики устранили. Штраф же все равно заплатить придется. Сумму определит специальная комиссия. Такой работе по принуждению удивляется заместитель председателя совета депутатов Мурманска Тамара Прямикова.



Тамара Прямикова, заместитель председателя совета депутатов Мурманска: «Возникает вопрос, почему нельзя этого делать всегда, постоянно, в системе. Надо обязательно дождаться скандала. Расстроить жильцов. Себе испортить настроение. В таком режиме работать, конечно, это безобразие».



О сегодняшнем визите с проверкой коммунальщиков предупредили заранее. Прислали сюда к назначенному времени и дворника. У соседних домов никакой уборки и не видно.



Михаил Киевский, Ольга Киевская: «В нашем нет. - Я лично тоже не видел. Не наш двор. Мы в стоматологию ходили. Наверное, перед вами и почистили. - Вообще, как вы считаете, хорошо у нас убираются или нет? Не очень хорошо. Могли бы получше, конечно. Тем более, когда то снег то дождь, поскользнуться и упасть это легко».

Алла Мартынова: «Если 100 минусов поставить, это прекрасная оценка им. - Плохо убирают? Ужасно. Ужасно. Когда еще были дворники, они тропиночку сделают вот так и все. Или посыпят. Больше ничего не делают. Мусор постоянно у нас. Крысы у нас постоянно. Это ужас».

«Дорога не расчищается. Где вот около газа, вот такой нарост. Он потом бугром стает. По этой тропинке, что одна машина идет, вторая здесь стоит, мы идем. Как вам это нравится? - Никак. Вот никак».

Обслуживает этот дом компании «МеТиА». Её представитель отвечать на вопросы журналистов отказался и просто ушел.



Тамара Прямикова, заместитель председателя совета депутатов Мурманска: «Есть зона ответственности города, есть зона ответственности управляющих компаний. И всегда на таких встречах я говорю, дорогие мурманчане, мы все с вами должны понять, мы у себя хозяева во дворе, и в доме. Вот если мы поймем, что это не управляющая компания работает, вернее мы работаем на управляющую компанию, а управляющая компания работает на нас. Мы должны контролировать. Мы должны требовать».

Если и ваша управляющая компания плохо выполняет свои обязанности, жаловаться можно в администрации округов, государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.