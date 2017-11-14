16+
;-2°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Алкоголь с доставкой. Мурманские полицейские пресекли незаконную деятельность

20:0614 ноября 2017Просмотров: 79

Алкоголь на дом - такая незаконная услуга предоставляется в Мурманске некоторыми организациями по доставке еды.

Полицейским стало известно, что одно из предприятий реализует дистанционным способом и алкогольную продукцию. С пивным меню можно было ознакомиться на сайте компании и сделать заказ.

В соответствии с федеральным законом продажа алкогольной продукции таким способом запрещена. Доставленная бутылка спиртного была изъята.

В отношении нарушителей возбуждено дело об административном правонарушении. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Реклама
Читайте также
ВОВРЕМЯ ЛАЙТ: кинопоказ под открытым небом«Незамерзающий дежурный» погрузился на дно Кольского заливаИнвестиции в регион и электричество в «отдаленку». В Мурманске обсудили энергетического комплекса Мурманской областиКак экстремальный туризм помогает науке? В Мурманске стартуют «Полярные маршруты Арктики»
Корея намерена расширять сотрудничество с Мурманской областьюТелепрограмма на 14 ноября (вторник)Делегация Великобритании и моряки Северного флота почтили память погибших воиновПолиция разыскивает без вести пропавшего мурманчанинаВ Мурманске сбили школьницуПо «Властелину колец» снимут масштабный телесериал
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс