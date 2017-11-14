Алкоголь с доставкой. Мурманские полицейские пресекли незаконную деятельность

Алкоголь на дом - такая незаконная услуга предоставляется в Мурманске некоторыми организациями по доставке еды.

Полицейским стало известно, что одно из предприятий реализует дистанционным способом и алкогольную продукцию. С пивным меню можно было ознакомиться на сайте компании и сделать заказ.

В соответствии с федеральным законом продажа алкогольной продукции таким способом запрещена. Доставленная бутылка спиртного была изъята.

В отношении нарушителей возбуждено дело об административном правонарушении. В настоящее время по данному факту проводится проверка.