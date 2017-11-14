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Дмитрий Медведев: санкции продлятся десятилетиями

15:2214 ноября 2017Просмотров: 83

Премьер РФ Дмитрий Медведев констатировал, что новая порция санкций, введенных США в отношении России, ведет к заморозке санкционного режима на десятилетия.

«Если говорить о новом пакете санкций, то сам по себе этот закон не создает принципиально новых правил, но он кодифицирует исполнительные указы администрации США. И если до этого закона все эти санкции можно было отменить актом президента, то сейчас для этого требуются другие решения. А это означает, по сути, происходит увековечение всех этих решений», - заявил Медведев на пресс-конференции в Маниле.

«Это означает, что, по сути, наши отношения будут подорваны на протяжении десятилетий. Люди другие уже будут управлять нашими странами, а отношения вот в таком же состоянии. Мы считаем, что это очень плохо», - сказал председатель правительства России.

Премьер провел параллель с поправкой Джексона-Вэника, отметив, что санкционный закон «гораздо шире, чем эта поправка, поскольку для отмены этих решений потребуется новый закон», сообщает Интерфакс.

«Более того, даже отложение действия этих правил требует гораздо более сложной процедуры. Я не специалист по американскому праву, но, по-моему, там процедура гораздо сложнее, чем использование вейвера, который применяли США для того, чтобы отменить поправку Джексона-Вэника», - сказал Медведев.

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