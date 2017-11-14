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Эксперт предположил, мог ли спастись экипаж разбившегося у Шпицбергена Ми-8

15:5314 ноября 2017Просмотров: 28

Экипаж и ученые, находившиеся на борту разбившегося у Шпицбергена Ми-8, могли спастись, если бы были одеты в гидрокостюмы, считает председатель полярной комиссии Русского географического общества Виктор Боярский.

«Безопасней, чем вертолет Ми-8 ничего нет, крайне редки аварии. В основном человеческий фактор присутствует и отчасти погода. Здесь, скорее всего, произошло наложение», — сказал Боярский на международной конференции «Полярные маршруты Арктики».

Он отметил, что экипаж вертолета был опытным, до захода на посадку у вертолета оставались считанные минуты, сообщает РИА Новости.

Знаменитый полярник обратил внимание на тот факт, что находившиеся на борту пытались покинуть кабину во время аварии.

«Единственное, что можно и нужно делать. Полет проходил над водой, вертолет не плавает. Нужно, чтобы люди летали в гидрокостюмах. Если бы были в костюмах – что называется survival suit, они бы продержались сколько-то. А поскольку они были без костюмов…», — сказал Боярский.

Ранее сообщалось, что ошибка пилота могла стать причиной крушения Ми-8 у Шпицбергена.

Фото: МЧС России

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