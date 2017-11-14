Голландский взгляд на русскую культуру и историю. Изучаем программу кинофестиваля «Северный Характер»

Мы продолжаем готовиться к грядущему международному кинофестивалю «Северный Характер» и рассказывать о жемчужинах программы. Что за «Голландский взгляд» ждет мурманских зрителей? Расскажут Лиана Мхитарян и Сергей Расюк.

Один из почетных гостей кинофестиваля - голландский режиссер Бен ван Лисхаут. Независимый режиссер, продюсер, сценарист, обладатель многочисленных наград. Автор документальных, короткометражных и художественных фильмов.

Бен Ван Лисхаут, режиссёр (Голландия): «Как режиссёр, я люблю смотреть из Голландии на Восток: на Германию, Польшу и, особенно, Россию. Мне интересна ваша история, менталитет, советский эксперимент, перемены после него и, конечно, люди».



До начала фестиваля Бен и его коллега, художник и продюсер Татьяна Яссиевич планируют путешествие по Мурманской области. Они посетят Заполярный, Никель, Апатиты, Ловозеро. Чтобы набраться вдохновения и материала для нового фильма.



Бен Ван Лисхаут, режиссёр (Голландия): «Мне очень интересно, что значат слова «Северный характер». Может быть, путешествуя по Кольскому полуострову, мы поймем это? Места, истории, человеческие характеры».



«В программе кинофестиваля «Северный характер» ретроспектива работ Лисхаута, которые особенно близки русскому зрителю».



К примеру, «Инвентаризация родины» - фильм о российском фотографе Сергее Прокудине-Горском, авторе первых цветных снимков дореволюционной России. Лисхаут снял эту ленту еще до знаменитого парфеновского «Цвета Нации».



Бен Ван Лисхаут, режиссёр (Голландия): «Мы ездили по России, по тем местам, где когда-то снимал Прокудин-Горский. Видели прошлое в его фотографиях, и настоящее в реальной жизни».



Документальную ленту «Петербургские места и живопись» снимали в Санкт-Петербурге, Амстердаме и Берлине. Красной нитью в ней проходит история Татьяны Иссиевич, картины которой покорили Лисхаута. Города и мастерские - не только через объектив, но и глазами художника.



Татьяна Яссиевич, продюсер, переводчик: «Ну и еще нас объединяет любовь к одним и тем же пейзажам, картинкам. И к примеру публичные общественные места без людей. Например, я рисую часто вокзалы, кафе, площади без людей. А ему нравится снимать такие места».



«Сибирские зарисовки» и «Петербургские места и живопись» представят на фестивале 21 ноября. А показ фильма «Инвентаризация родины» состоится 23 ноября. Там и узнаем, насколько близким покажется северянам голландский взгляд.