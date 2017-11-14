Губернатор Марина Ковтун: «Россия сохраняет мировое лидерство в сфере арктических исследований»

Арктическое лидерство нашей стране, по мнению губернатора Мурманской области Марины Ковтун, обеспечивает неизменная и самая серьезная государственная поддержка изучения Арктики.

«За долгие годы и даже столетия наша страна создала мощную базу для реализации национальных интересов в Арктике. В сфере арктических исследований Россия сохраняет мировое лидерство», – заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун сегодня в ходе III Международной конференции «Полярные маршруты Арктики» – одной из ключевых площадок ежегодной Мурманской международной деловой недели.



Современный этап развития Арктики характеризуется началом программы комплексной очистки Арктики и возвращения в высокие широты Минобороны, заметил модератор дискуссии Виктор Боярский.



Мурманской области как западному форпосту России в Арктике в этом процессе уготована важная роль.



«Строительство новых атомных ледоколов и реализация проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» серьёзно усилит роль нашего региона в арктической логистике», – рассказала Марина Ковтун, добавив, что правительство Мурманской области делает всё возможное, чтобы эти процессы в нашем крае были обеспечены необходимой базой – в частности, кадровой.



«Мурманская область идет верным арктическим курсом. Отсюда все решения, которые принимаются на федеральном уровне. Все это потому, что вы настроены на арктический курс. Кроме того, область ведет активную политику в БЕАР, следуя традициям дружбы и добрососедства», – подтвердил Артур Чилингаров.



Также в рамках конференции состоялась церемония приёма в Ассоциацию полярников Мурманской области. В частности, нагрудный знак и свидетельство членства в Ассоциации получила губернатор Марина Ковтун.