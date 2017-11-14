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Инвестиции в регион и электричество в «отдаленку». В Мурманске обсудили энергетического комплекса Мурманской области

20:1514 ноября 2017Просмотров: 49

Сократить сроки и упростить процедуру подключения к сетям. Сегодня в Мурманске на базе площадки СевТЭКа начала работу региональная инвестиционная энергетическая конференция.

Представители бизнеса, региональные власти и ресурсники встретились, чтобы вместе обсудить развитие энергетического комплекса Мурманской области.

Сроки и стоимость присоединения к энергетическим сетям - один из важнейших факторов для инвесторов. Для эффективности этих показателей необходимо участие всех заинтересованных сторон. Именно поэтому такие конференции проводятся регулярно. Здесь обсуждают проблемы, пути их решения и подписывают соглашения.

Александр Летягин, генеральный директор МРСК Северо-Запада: «Мы в этом году уже второй раз собираемся на Мурманской земле, хочу отметить, что по соглашениям, которые мы подписали в мае, они уже перешли из статуса соглашений в статус договора технологического присоединения, это отрадно, потому что это уже фактически реализуемые проекты».

Один из таких проектов - это строительство «Кольской верфи» в Белокаменке. Компания «МРСК Северо-Запада», в лице филиала, «Колэнерго» обеспечивает масштабную стройку энергией, и уже в следующем году планирует запустить первую очередь, помимо крупных промышленных проектов есть и социальные, например, электрификация «отдаленки», в частности Териберки.

Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области: «Териберка - это же маленькое поморское село, там живет меньше тысячи человек, но мы уделяем особое внимание вопросам Териберки по двум причинам. Во-первых, там живут люди, которые на данный момент недовольны надежностью электроснабжения. И мы должны сделать так, чтобы электроэнергия не отключалась».

По словам замгубернатора Евгения Никоры, как только ситуация с электричеством будет стабильной это даст толчок к развитию и туризма, и промышленности в Териберке. Инвестиционный проект планируют реализовать уже в сентябре следующего года. Сегодня на конференции представители бизнеса подписали еще семь соглашений о намерениях присоединиться к электросетям филиала «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго».

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