Как экономить на электроэнергии рассказали специалисты «КолАтомЭнергоСбыт»

Сегодня второй день работы выставки-конференции «СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс-2017». Это площадка для открытого обмена опытом и достижения партнерских соглашений. Гарантирующий поставщик электроэнергии «КолАтомЭнергоСбыт» принял участие в мероприятиях.

Поставщик электроэнергии рассказывает - как можно на электроэнергии экономить. Шутка ли? Нет. Механизмы снижения затрат на электроэнергию позволят предприятиям малого и среднего бизнеса нашего региона повысить собственную эффективность.



Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области: «Я уверен, что те инструменты, которые будут сегодня предложены, дадут возможность для повышения энергоэффективности наших предприятий. Дадут им возможность к росту и развитию».

Глобальная задача компании на рынке Мурманской области - поддержка благоприятного инвестиционного климата. Для этого специалисты компании готовы оказать экспертную помощь бизнес-сообществу.



Алексей Горчаков, директор филиала «КолАтомЭнергоСбыт»: «Мы поняли для себя, что вопрос ценообразования в электроэнергетике он интересен бизнес сообществу. Всё-таки электроэнергетика является локомотивом в развитии экономики. А если предприятия в нашем регионе будут финансово устойчивы, будут понимать как подтянуть свою экономику за счёт энергоресурсов, то мы понимаем, что регион будет развиваться успешнее и будет устойчивее».

«КолАтомЭнергоСбыт» подписал на площадке «СевТЭК» несколько стратегически значимых соглашений, направленных на совершенствование систем коммерческого учета энергоресурсов, применение электронного документооборота и сокращение сроков заключения договоров энергоснабжения.