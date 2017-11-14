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Как экстремальный туризм помогает науке? В Мурманске стартуют «Полярные маршруты Арктики»

20:1314 ноября 2017Просмотров: 51

«Полярные маршруты Арктики» - международная конференция, ежегодное событие, собирающее в одном зале политиков, учёных, исследователей, представителей крупных компаний - всех, кому интересна Арктика. Конференция начала свою работу сегодня в Мурманске.

Тема Арктики для Мурманской области в приоритете. Мало кто не слышал таких лозунгов, как: «Мурманск - ворота в Арктику»; «Западный форпост России в Арктической зоне», и других. Однако словами дело не ограничивается. В Мурманске развивается транспортный узел, создается опорный арктический ВУЗ, строится судоверфь.

Артур Чилингаров, президент Ассоциации полярников, Специальный представитель Президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике: «Мурманск - арктический регион, который показывает свою приверженность арктической тематике и, как я уже сказал сегодня, идет арктическим курсом. И я знаю, что уже есть решение руководства страны о реорганизации управления Северным морским путём. И Мурманск твердо стоит как арктический регион, без которого невозможно дальнейшее освоение Арктики».

Конференция - это площадка для диалога власти, учёных, исследователей, представителей крупных компаний и общественных организаций.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Мы хотели показать, что Мурманск - это ворота в Арктику. Что мы очень хорошо понимаем те задачи, которые полярники решают, что мы свято храним историю, и что мы преумножаем те традиции, которые были сформированы всеми прославленными полярниками».

Среди участников конференции - известные полярники, подводят итоги своих проектов. Один из них - дрейфующая полярная станция Барнео. Ежегодно лагерь разбивают во льдах рядом с Северным полюсом. Как ни странно, один из основных источников финансирования этого научного проекта - экстремальный туризм.

Виктор Боярский, председатель полярной комиссии Русского географического общества: «Поскольку это и есть реальный источник финансирования таких программ, как, например, Барнео. А наука, на плечах туристов, не мешая им, а наоборот, помогая, продвигается вперед. Потому что получить финансирование отдельно для науки сейчас очень трудно».

Также на форуме торжественно приняли новых членов в региональную ассоциацию полярников. Также между ней и российской ассоциацией было подписано соглашение о сотрудничестве.

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