Кинолед 3. Мурманские журналисты встретятся с начинающими коллегами

С 15 по 17 ноября в информационном центре по атомной энергии Мурманска будет работать Клуб молодых журналистов под названием «КиноЛёд-3». Такие встречи стали уже традицией в рамках проведения Международного фестиваля «Северный Характер».



15 ноября в 15:00 участники клуба встретятся с Еленой Владимировной Белкиной, специальным корреспондентом службы информационных и тематических программ телевидения ГТРК «Мурман».

Она представит гостям свой документальный фильм «Заметки на белых полях», посвящённый юбилейному походу на Северный полюс.





Программа мероприятий на три дня по ссылке.





