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Кинолед 3. Мурманские журналисты встретятся с начинающими коллегами

13:3414 ноября 2017Просмотров: 98

С  15 по 17 ноября в информационном центре по атомной энергии Мурманска будет работать Клуб молодых журналистов под названием  «КиноЛёд-3». Такие встречи стали уже традицией в рамках проведения Международного фестиваля «Северный Характер».

15 ноября в 15:00 участники клуба встретятся с Еленой Владимировной Белкиной, специальным корреспондентом службы информационных и тематических программ телевидения ГТРК «Мурман».

Она представит гостям свой документальный фильм «Заметки на белых полях», посвящённый юбилейному походу на Северный полюс.


Программа мероприятий на три дня  по ссылке.


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