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Мошенники убедили северянку перевести деньги, пообещав ей миллионную компенсацию за лекарства

09:2014 ноября 2017Просмотров: 88

Потерпевшая знала о подобных случаях обмана, но все равно поверила неизвестному.

В полицию Мончегорска обратилась пенсионерка 1957 года рождения с заявлением о мошенничестве.

Женщина рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником департамента финансов.

Собеседник сообщил северянке, что ей положена компенсация за приобретенные ею ранее некачественные медицинские препараты в размере 1 миллиона рублей.

Для получения компенсации необходимо перечислить налог в размере 193 тысячи рублей.

Женщина, поверив злоумышленнику, перевела указанную сумму на продиктованные ей два счета.

После этого она попылась связаться с лже-сотрудником департамента, однако его телефон не отвечал.

Поняв, что стала жертвой мошенника, жительница Мончегорска обратилась в полицию.

В ходе проверки полицейские установили, что северянке звонили с телефонного номера, зарегистрированного в Москве, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

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