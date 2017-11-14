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Мурманские следователи смогли вернуть 29 миллионов рублей неуплаченных налогов

16:2014 ноября 2017Просмотров: 105

Мерами, принятыми мурманскими следователями, удалось добиться поступления в бюджет России 29 миллионов рублей в качестве погашения недоимки по налогам.

В результате предпринятых следственными органами Следственного комитета России по Мурманской области мер, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье «уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в крупном размере», удалось добиться возмещения и поступления в бюджет России более 29 миллионов рублей.

По версии следствия, лицо, из числа руководства предприятия, осуществляющего литейное производство на территории Мурманской области, в период с января 2011 по март 2014 годов, предоставило ложные сведения в налоговых декларациях, тем самым уклонившись от уплаты налога на общую сумму более 35 миллионов рублей.

В настоящее время следствием продолжают приниматься меры к полному возмещению подозреваемым, 1955 года рождения, причиненного налоговым преступлением ущерба, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Расследование уголовного дела продолжается.

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