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На дороге «Мишуково-Снежногорск» столкнулись два автомобиля. Есть пострадавшие

14:3014 ноября 2017Просмотров: 226

Сегодня около полудня на 14 км автодороги «Мишуково-Снежногорск» столкнулись два автомобиля. Есть пострадавшие.

«Ленд Ровер» двигался в сторону Полярного. По предварительной информации, водитель, при совершении обгона, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и столкнулся с «Рено Логан».

В результате ДТП водитель и две пассажирки автомобиля «Рено Логан» госпитализированы.

Одна из пострадавших – пожилая женщина – от полученных травм скончалась в медучреждении.

На месте ДТП в настоящее время работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

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