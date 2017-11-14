На Северном флоте начался учебный сбор снайперов

Сегодня в отдельной мотострелковой бригаде Северного флота начался сбор с преподавательским составом школ подготовки снайперов учебных центров Восточного, Западного военных округов и Северного флота.

Мероприятие продлится до конца недели. Проходит оно в соответствии с Планом подготовки Сухопутных войск на 2017 год.

В учебном сборе принимают участие более 100 опытных снайперов, среди них начальники школ подготовки снайперов, их заместители, командиры учебных взводов и отделений, а также инструкторы, сообщает пресс-служба Северного флота.

В ходе сбора снайперы обменяются практическим опытом подготовки и обучения личного состава для действий в различных климатических условиях, в том числе Крайнего Севера и Арктики, а также изучат наиболее эффективную тактику действий снайперских расчётов.