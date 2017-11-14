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«Норникель» выступает партнером международного фестиваля современной хореографии

10:0214 ноября 2017Просмотров: 81

В Москве состоялись первые мероприятия фестиваля Context. Diana Vishneva, стратегическим партнером которого выступает компания «Норникель».

Созданный в 2013 году, Context. Diana Vishneva за пять лет вырос из трехдневного фестиваля до целой недели мероприятий в двух городах с масштабной программой зарубежных и российских постановок, собственных премьер, кинопоказов, лекций и мастер-классов, сообщает kn51.ru.

- Задача фестиваля - показать лучшее, что есть в современной хореографии и, прежде всего, помочь молодым талантливым хореографам занять заслуженное место в этом мире. Мы хотим вписать Россию в контекст мировой современной хореографии, - рассказывает основатель фестиваля Диана Вишнева.

Фестиваль проводится с 12 по 19 ноября в Москве и Санкт-Петербурге.

Для зрителей подготовлена особенная программа: выступления ведущих коллективов из Великобритании, США, Германии и Нидерландов с легендарными работами и российскими премьерами, финал конкурса молодых хореографов, публичные лекции, мастер-классы для хореографов и артистов, кинопоказы.

В этом году благодаря поддержке стратегического партнера компании «Норникель» фестиваль проводит специальную региональную программу по развитию современной хореографии на 69 параллели, за Северным полярным кругом.

Первым городом новой образовательной программы стал Норильск, где в начале октября состоялись мастер-классы заслуженной артистки России и педагога-репетитора Большого театра Анастасии Яценко и награждение лучших участников приглашением в танцевальную студию Дианы Вишневой в




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