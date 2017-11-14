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Норникель запускает конкурс для социальных предпринимателей Заполярья

10:2014 ноября 2017Просмотров: 137

«Норникель» объявляет о старте традиционного конкурса «Социальное предпринимательство» для поддержки предпринимательской деятельности, направленной на решение социальных проблем.

Нововведением нового цикла конкурса «Социальное предпринимательство» стала возможность для индивидуальных предпринимателей самостоятельно подготовить бизнес-план, в том числе и на открытие бизнеса по франшизе, в соответствии с требованиями «Норникеля», и представить его к защите на инвестиционной сессии. В предыдущие годы такое было возможно только после успешного прохождения обучающего курса «Социальное предпринимательство».

«Норникель» предоставляет возможность для желающих систематизировать знания по основам создания, ведения и продвижения социального бизнеса, поиску ресурсов и привлечению инвестиций.

Обучающий курс «Социальное предпринимательство» позволяет пройти путь от идеи социального бизнеса до проработки бизнес-плана и защиты его перед инвесторами. Начинающих социальных предпринимателей будут сопровождать наставники — опытные бизнесмены.

В этом году в конкурсе могут принять участие социальные предприниматели из Норильска и Таймырского (Долгано-Ненецкого) района Красноярского края, Мончегорска и Печенгского района Мурманской области.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо ознакомиться с положением о конкурсе и заполнить анкету. По результатам инвестиционной сессии лучшие проекты получат финансирование от «Норникеля» в видебеспроцентных возвратных кредитов (займов) сроком на два года.

Первые обучающие сессии курса «Социальное предпринимательство» состоятся:

•    в Норильске: 24–27 ноября 2017 г.
•    в Мончегорске и в Печенгском районе: 7–10 декабря 2017 г.

Справка:

Развитие социального предпринимательства является одним из направлений благотворительной программы «Мир новых возможностей». С 2014 г. «Норникель» поддержал 19 бизнес-проектов на сумму 68,5 млн руб.


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