По «Властелину колец» снимут масштабный телесериал
16:4514 ноября 2017Просмотров: 64
В официальном заявлении Amazon отмечается, что речь идет о нескольких сезонах.
«Властелин Колец» - культурный феномен, захвативший воображение поколений фанатов через книги и большие экраны», - приводится в пресс-релизе слова представительницы Amazon Шерон Тал Югадо.
Она подчеркнула, что их компании выпала большая честь, заверив в собственном восторге от возможности отправить фанатов «в новое эпическое приключение в Средиземье», сообщает «Российская газета».
О проекте пока известно, что это будет приквел - в сериале покажут то, что происходило до событий «Братства кольца» (но, очевидно, речь идет не об описанном в «Хоббите» и «Сильмариллионе»).
При этом сделка допускает производство спин-оффов, на что многозначительно указывается отдельно.
глава и основатель Amazon Джефф Безос поспешил отметить знаменательное начинание постом в Instagram с кадром - что немаловажно - из трилогии Джексона:
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