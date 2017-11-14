Полиция разыскивает без вести пропавшего мурманчанина

Полиция разыскивает пропавшего без вести Петра Ивановича Рябко 1953 года рождения. 31 мая в 08.30 он ушел из дома, по адресу: Мурманск, ул. Книповича, д. 52, кв. 33 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Петр Иванович состоит на учете в МОПНД. Приметы: рост 175 см, на вид 64 года, бледное лицо, глаза серые, волосы прямые седые, короткая стрижка, отсутствуют две фаланги на правой руке на среднем и безымянном пальце. Был одет: бейсболка, куртка матерчатая длиной до бедра синего цвета, с капюшоном, джинсы синие, свитер черно-белый, туфли черные. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Петра Ивановича Рябко, просьба сообщить в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску по телефонам: 8 (8152) 40-76-10 (дежурная часть), 45-60-89, 02 (полиция) или 8-911-339-89-41, 8-953-750-90-30 (отряд ППД «МурманСпас»).