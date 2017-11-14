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Полиция разыскивает без вести пропавшего мурманчанина

17:1514 ноября 2017Просмотров: 526
Полиция разыскивает пропавшего без вести Петра Ивановича Рябко 1953 года рождения.
31 мая в 08.30 он ушел из дома, по адресу: Мурманск, ул. Книповича, д. 52, кв. 33 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Петр Иванович состоит на учете в МОПНД.
Приметы: рост 175 см, на вид 64 года, бледное лицо, глаза серые, волосы прямые седые, короткая стрижка, отсутствуют две фаланги на правой руке на среднем и безымянном пальце.
Был одет: бейсболка, куртка матерчатая длиной до бедра синего цвета, с капюшоном, джинсы синие, свитер черно-белый, туфли черные.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Петра Ивановича Рябко, просьба сообщить в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску по телефонам: 8 (8152) 40-76-10 (дежурная часть), 45-60-89, 02 (полиция) или 8-911-339-89-41, 8-953-750-90-30 (отряд ППД «МурманСпас»).
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