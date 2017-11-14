Проект Мурманской области «Бюджет для всех» участвует в конкурсе Министерства финансов Российской Федерации

Министерство финансов Российской Федерации проводит конкурс работ на основе открытых государственных финансовых данных «BudgetApps».



В конкурсе участвует совместный проект Министерства финансов Мурманской области и Центра информационных технологий Мурманской области – информационно-аналитический портал бюджетной системы Мурманской области «Бюджет для всех». Информационный ресурс размещенв сети интернет.



Проголосовать за проект можно на официальном сайте конкурса «BudgetApps». Для голосования необходимо пройти процедуру регистрации, перейти в раздел «Конкурсные работы» и в номинации «Разработчики» выбрать информационно-аналитический портал бюджетной системы Мурманской области «Бюджет для всех».



Конкурс проходит в трех номинациях:



1. Лучший программный продукт или интернет-проект, использующий открытые государственные финансовые данные



2. Лучший медиаматериал, созданный с использованием открытых государственных финансовых данных



3. Лучшее визуальное представление, подготовленное с использованием открытых государственных финансовых данных



