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Пьяный браконьер из Полярного напал на пограничника

20:0814 ноября 2017Просмотров: 61

Нетрезвый браконьер из Полярного хотел утопить пограничника и уплыть на моторной лодке с нелегальным уловом. Но сделать это у него не получилось.

Недавно 36-летнего мужчину осудили и за драку с инспектором, и за незаконный промысел. Сюжет Натальи Алексеенко.

Рыбаки ни в какую не желают причаливать и покидать лодку. Размахивают руками, спорят и нецензурно выражаются. Эта история случилась в июле. Поздним вечером в акватории губы Кислая в Кольском заливе пограничники заметили двух товарищей, которые вели нелегальный промысел - ловили семгу.

Их сопроводили к причалу. Один из друзей оказался сговорчивым и выбрался на берег. Второй решил поскандалить, схватился за ручку управления лодкой, видимо, желая уплыть в неизвестном направлении.

«Молодой человек, вы сопротивляетесь. Это уголовная статья, вы в курсе? Это вы мне нарушаете уголовную статью. Я еще раз повторяю - это уголовная статья».

Несмотря на все предупреждения пограничного наряда, пьяный рыбак продолжил буянить, драться, ругаться и даже попытался скинуть инспектора за борт. Присутствие других пограничников и полицейских на причале его нисколько не смущало.

Полярнинский гарнизонный военный суд признал браконьера-скандалиста виновным в применении насилия в отношении представителя власти. На заседании он объяснил, что якобы не осознавал, что творил.

Но его доводы были отвергнуты. Двоих детей на иждивении суд посчитал смягчающим обстоятельством, а вот нетрезвое состояние - отягчающим.

В итоге по уголовному делу мужчине назначили штраф 80 тысяч рублей. Кроме того, браконьера признали виновным в нарушении правил рыболовства и оштрафовали на 4 тысячи рублей. Приговор вступил в законную силу.

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