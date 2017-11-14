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В Госдуме обсудят законопроект, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными

15:4314 ноября 2017Просмотров: 42

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными. Его рассмотрят на следующей неделе на пленарном заседании.

Рассмотрение законопроекта является реакцией Госдумы на действия зоозащитников, которые проводят голодовку под стенами Госдумы.

Согласно законопроекту, жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

Также подобное нарушение может наказываться обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Кроме того, инициатива предусматривает наказание за деяние, совершенное в присутствии малолетнего, или группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо сопряженное с демонстрацией в средствах массовой информации и интернете, сообщает Интерфакс.

Подобное наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, или исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

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