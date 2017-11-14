В Мурманске мужчина рассчитался с кассиром купюрой «Банка приколов»

В полицию обратился администратор магазина, расположенного в Ленинском округе Мурманска.

Заявительница пояснила, что один из покупателей расплатился за продукты питания купюрой номиналом 5 тысяч рублей. После ухода покупателя продавец обнаружила, что купюра является вкладышем «Банка приколов», внешне очень похожим на настоящую банкноту в 5 тысяч рублей.

Полицейские смогли задержать подозреваемого в мошенничестве. Им оказался неработающий 39-летний мужчина, проживающий недалеко от магазина. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

Мошенник признался в совершении данного преступления, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Теперь северянину грозит до 2 лет лишения свободы.