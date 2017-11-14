В Мурманске обсудили возведение ветропарка

На полях выставки-конференции «СевТЭК-2017» состоялась рабочая встреча заместителя губернатора Евгения Никоры с делегацией представителей предприятия «Энел Россия» во главе с генеральным директором Карло Палашано Вилламанья.

В ходе переговоров стороны выразили заинтересованность в продолжении совместной работы по реализации проекта строительства в Мурманской области ветроэнергетического парка.

Господин Вилламанья отметил, что придаёт приоритетное значение проекту, так как рассматривает его в качестве своеобразного «окна» в регион.

Евгений Никора ещё раз подчеркнул, что региональные власти видят серьёзный потенциал в продвижении «зелёной энергетики» и готовы оказать необходимое содействие, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как сообщалось ранее, в Мурманске начала работу выставка-конференция «СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс – 2017».