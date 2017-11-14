В Мурманске открылся молодежный научный форум «Шаг в будущее». В этом году город в одиннадцатый раз принимает в гости школьников и их научных руководителей из 7 регионов Северо-Запада России.

Всероссийской программе «Шаг в будущее» уже 15 лет. Северо-западный этап проходит в Мурманске.



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Вы знаете, мы вот говорим: «Шаг в будущее». Я подумала и пришла к выводу, что вот это вот будущее. Сидит в этом зале!..»



Форум «Шаг в будущее» - масштабное мероприятие. С открытием форума ребят поздравили даже из космоса.



«Желаем вам сделать шаг навстречу освоению космических высот, науки и техники. Будьте амбициозны и уверены в себе. Ведь ваше будущее в ваших руках. Бортинженеры 10 экспедиции на международную космическую станцию Олег Борисенко, Сергей Новицкий и Сергей Рыжиков».



Форум идет три дня, за это время его участники посещают лекции, мастер-классы, экскурсии, семинары. Но главное - соревнование. Каждый участник готовит собственный проект по выбранному направлению. Женя Михайлов из Кировска спроектировал автомобильный алкотестер. Если водитель пьян, машина не заведётся. Женя считает, что такие системы должны быть в каждом автомобиле. Он предлагает закрепить это на законодательном уровне.



Евгений Михайлов, участник молодежного научного форума «Шаг в будущее»: «Такая идея пришла после того как я увидел статистику дорожно-транспортных происшествий за последние годы. Там было очень большое количество ДТП именно по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения».



Разработанная Женей система исключает возможность жульничества. Чтобы тест был пройден успешно, водитель должен находиться в сидении, а двери и окна должны быть закрыты.



«Принцип работы аппарата прост. В машине расположено несколько датчиков. Один из них распознает нажатие на сиденье. Сейчас Женя поможет мне это изобразить. Два других - закрытие дверей и окон. После этого можно проходить тест. Ну вот, мне можно за руль!»



Оценивать работы школьников будут экспертные группы жюри: преподавателей вузов Северо-Запада, университетов Мурманской области, Московского государственного технического университета.