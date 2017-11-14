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В мурманской пекарне сотруднику платили меньше положенного

09:1014 ноября 2017Просмотров: 92

Прокуратурой Ленинского административного Мурманска проведена проверка исполнения законодательства в сфере оплаты труда, в ходе которой выявлены нарушения в пекарне «Белая Вежа».

Как выяснилось, в текущем году на протяжении нескольких месяцев одному из работников предприятия зарплата начислялась и выплачивалась в размере ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Мурманской области (14 281 рублей).

Прокуратурой округа в отношении юридического лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Кроме того, руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений требований законодательства в сфере оплаты труда, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры округа.

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